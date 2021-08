Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Schwer verletzt nach Sturz mit Motorrad

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagnachmittag stürzte ein Zweiradfahrer beim Befahren des Kreisverkehrs an der Mittelstraße ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei schwer. Der 60-jährige Mann aus Gelsenkirchen fuhr mit seinem Krad auf der Mittelstraße in Sprockhövel in Richtung Schwelmer Straße. Der 60-jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

