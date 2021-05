Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrerin bei Unfallflucht leicht verletzt: Polizei sucht schwarze Limousine

Kassel (ots)

B 7/ Helsa (Landkreis Kassel):

Eine Motorradfahrerin ist am heutigen Montagmorgen beim Abbiegen auf die B 7 bei Helsa mit ihrem Zweirad in den Straßengraben gefahren und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die 39-Jährige aus Staufenberg (Landkreis Göttingen) später gegenüber den Polizisten angab, war sie einem schwarzen Pkw ausgewichen, der offenbar über die rote Ampel gefahren war und drohte, sie zu erfassen. Der unbekannte Autofahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den Verursacher und das noch unbekannte Fahrzeug, bei dem es sich um eine schwarze Limousine mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben soll.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Unfall an der Einmündung von der B 451 auf die B 7 gegen 07:15 Uhr. Die 39-jährige Motorradfahrerin schilderte den Beamten, dass sie aus Helsa kommend an der grünen Ampel nach links auf die B 7 in Richtung Eschenstruth abgebogen war. Hierbei bemerkte sie plötzlich den von rechts kommenden schwarzen Pkw mit hoher Geschwindigkeit, der offenbar bei Rot über die Ampel gefahren war. Um nicht von dem Auto erfasst zu werden, beschleunigte die 39-Jährige ihr Motorrad, verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug und kam in dem Straßengraben zu Fall. Der Fahrer der Limousine soll anschließend seine Fahrt auf der B 7 fortgesetzt haben, ohne sich um die verletzte Motorradfahrerin zu kümmern. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. An dem Motorrad, das nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

