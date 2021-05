Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Vellmarer Einkaufszentrum: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind am gestrigen Sonntagabend in ein Einkaufszentrum in Vellmar eingebrochen und hatten es dabei offenbar gezielt auf Zigaretten abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Der Einbruchsalarm des Einkaufszentrums in der Straße "Lange Wender" hatte gegen 22:30 Uhr ausgelöst. Bei Eintreffen der sofort zum Tatort geeilten Streifen und der anschließenden Fahndung fehlte von den Einbrechern bereits jede Spur. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die Täter über den zur Bahnhofsunterführung gelegenen Parkplatz angenähert und dort ein Fenstergitter an der Gebäudeseite gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Anschließend schlugen die Unbekannten ein Loch in die Scheibe und gelangten so in das Einkaufszentrum, aus dem sie eine noch unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln stahlen. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten sie einen Schaden von etwa 1.500 Euro an. Ob die Täter zum Abtransport der Beute oder zur Flucht möglicherweise ein Fahrzeug nutzten, ist bislang noch ungeklärt.

Zeugen, die am gestrigen Abend verdächtigen Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Einkaufszentrums beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

