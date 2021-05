Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ungeklärte Unfallflucht von Ende April: Polizei sucht Autofahrer, der Junge auf Skateboard zu Fall brachte

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: Zeugen einer noch ungeklärten Unfallflucht vom 24. April in Kassel suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. An dem Samstag hatte ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kreuzung Sternbergstraße / Schönfelder Straße einen Achtjährigen auf einem Skateboard zu Fall gebracht und verletzt. Der Verursacher war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um das leicht verletzte Kind zu kümmern. Die Ermittler sind in diesem Fall Hinweisen nachgegangen, die jedoch nicht zur Aufklärung des Falles führten. Deshalb wenden sie sich nun an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise.

Der Unfall hatte sich an dem Samstag, gegen 10:30 Uhr ereignet. Der Achtjährige hatte gemeinsam mit einem Freund auf Skateboards von der Sternbergstraße kommend die Straße in Richtung Heinrich-Heine-Straße an der grünen Fußgängerampel überquert, wobei ihm ein in Richtung Ludwig-Mond-Straße fahrendes Auto vermutlich mit dem Reifen gegen das Skateboard fuhr. Das Skateboard ging dabei zu Bruch, der Junge stürzte und verletzte sich am Knie. Der Autofahrer fuhr weiter. Um was für ein Fahrzeug es sich handelte, hatte der Achtjährige nicht beobachtet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den unbekannten Autofahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

