Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Tür zu Geschäft aufgehebelt

Bocholt (ots)

Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in Bocholt-Biemenhorst. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Einbrecher die rückwärtige Eingangstür eines Geschäftes am Willi-Pattberg-Ring aufgehebelt. Das Geschehen spielte sich gegen 03.05 Uhr ab. Videoaufnahmen ermöglichen eine Beschreibung der Täter: Beide Männer trugen schwarze Kapuzenpullover, schwarze Hosen und schwarze Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02817) 2990.

