Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Geparkten SUV angefahren

Ahaus (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat in Wessum ein unbekannter Autofahrer hinterlassen. Der beschädigte schwarze Opel Antara stand auf einem Parkstreifen an der Wesheimstraße. Die Tat hat sich am Donnerstag in der Zeit von 08.30 bis 15.10 Uhr zugetragen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

