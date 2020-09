Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Über Lenker abgestiegen - Radfahrer verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 20-jähriger Radfahrer am Donnerstag zugezogen. Der Gronauer war auf dem Radweg der Königstraße aus Richtung Marschallstraße kommend in Richtung Steinstraße unterwegs. Der Radfahrer gab an, dass in Höhe der Pommernstraße ein Fußgänger seinen Weg unvermittelt gekreuzt hätte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe er stark abgebremst. Dabei sei er über seinen Lenker auf den Radweg gestürzt. Der flüchtige Fußgänger wird von dem Geschädigten folgendermaßen beschrieben: Dunkler Teint, circa 160 bis 165 cm groß, sportliche Figur, kurze schwarze Haare, Bartträger - er sei komplett schwarz bekleidet gewesen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

