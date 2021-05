Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Flucht aus Forensik in Bad Emstal: Hinweis auf heutige Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen und Staatsanwaltschaft Hanau

Kassel (ots)

Bezüglich der Flucht zweier Männer aus der Forensik in Bad Emstal am 27.04.21 (wir berichteten mit Pressemitteilungen am 27. und 28.04.21) möchten wir auf die heutige Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen zur Festnahme des einen Mannes sowie zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem noch flüchtigen Jascha Willeführ unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/4911419 hinweisen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell