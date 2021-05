Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gesonderte Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Hausfriedensbruch/Besonders schwerer Fall des Diebstahls++

Emden - Hausfriedensbruch und besonders schwerer Fall des Diebstahls Am 26.05.2021 wurde der Polizei um 09:30 Uhr mitgeteilt, dass sich ca. 30-40 Personen unbefugten Zutritt auf ein befriedetes Firmengelände an der Frisiastraße verschafft haben sollen. Angeforderte Kräfte der Polizei Emden stellten fest, dass sich mehrere Personen mittels Überwurfleitern Zutritt zu dem umzäunten Gelände verschafft hatten, auf welchem Neufahrzeuge eines ansässigen Automobilherstellers zwecks Verladung und weiterem Transport abgestellt wurden. Vor Ort wurde von den Einsatzkräften festgestellt, dass sich von der gemeldeten Personenanzahl noch ungefähr 15-20 Personen auf dem Betriebsgelänge befanden und von ca. 400 Neuwagen die Fahrzeugschlüssel entnommen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die ursprünglich 30-40 Personen Angehörige einer Umweltvereinigung zuzuordnen, welche auf den Umstieg auf E-Mobilität aufmerksam machen wollten. Zu diesem Zweck waren die Verursacher mittels Fahrrad, Schlauchboot und Pkw angereist. Durch die Polizei Emden konnten mit Unterstützung von Einsatzkräften der PI Leer/Emden und der Wasserschutzpolizei Emden 14 Personen angehalten und auf ihre Personalien überprüft werden. Die weiteren Personen hatten sich bereits über verschiedene Wege von dem umzäunten Betriebsgelände entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Tatverdächtigen 300 - 400 Fahrzeugschlüssel entnehmen und entwenden, von denen nach jetzigem Stand nur ein Teil im zweistelligen Bereich wieder sichergestellt werden konnte. Dadurch entstand ein geldwerter Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Der Gesamteinsatz konnte um 11:15 Uhr beendet werden. Die Ermittlungen bezüglich des strafrechtlichen Vorwurfs des Hausfriedensbruchs und des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen und dauern zum Zeitpunkt noch an.

