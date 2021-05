Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Korrekturmeldung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

Der korrekte Vekehrsunfallort zum gemeldeten Verkehrsunfall in Leer lautet "An der Seeschleuse" und nicht "An der Emsschleuse". Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

