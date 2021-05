Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl von Leergut++Verkehrsunfälle(2)++Diebstahl einer Flagge++

Leer - Diebstahl von Leergut aus Bürogebäude Leer - In dem Zeitraum vom 23.05.2021, 15:00 Uhr, bis zum 25.05.2021, 09:15 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Augustenstraße ein. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude und entwendeten aus einem Küchenraum mehrere Kisten Leergut. Bei diesen soll es sich um Wasserkisten gehandelt haben. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit der Dienststelle in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw mit leichtverletzter Person Leer - Am 25.05.2021 kam es gegen 07:15 Uhr auf der Emsstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw, bei dem eine 45-Jährige leicht verletzt wurde. Die Frau aus Weener befuhr mit ihrem Pkw Ford die Straße An der Emsschleuse und bog nach links auf die Emsstraße in Richtung Weener ab. Ein 50-jähriger Mann aus Gelsenkirchen befuhr mit einem Lkw die Emsstraße in Richtung Innenstadt und missachtete das Rotlicht der Ampel. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem die 45-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Ford wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Emden - Gefährdung des Straßenverkehrs

Emden - Am 25.05.2021, gegen 16:31 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Verkehrsunfall in der Nesserlander Straße. Ein 40-jähriger Mann aus Emden befuhr mit seinem Fahrrad den Geh-und Radweg parallel zur Nesserlander Straße und touchierte hierbei einen in einer Haltebucht geparkten Pkw BMW im Bereich des hinteren, rechten Kotflügels. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten nicht nur den am Pkw entstandenen Sachschaden, sondern auch Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ebenso muss er sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Diebstahl einer Flagge

Emde - In der Zeit vom 15.05.2021, 18:00 Uhr, bis zum 16.05.2021, 13:00 Uhr, kam es an einem Seefahrts- Vereinsmuseum in der Emstraße zu dem Diebstahl einer Flagge. Bei dieser handelt es sich um ein besonderes Exponat des Vereinsmuseums, welche in zwei Metern Höhe im Außenbereich des Gebäudes angebracht war. Unbekannte Täter durchschnitten die Befestigung der Flagge und entwendeten diese. Die Flagge ist etwa120 cm x 90 cm groß, in den Farben rot/grün gehalten und mit den Buchstaben S & B versehen. Bei dem Exponat handelt es sich um eine Originalflagge der ehemaligen Emder Werft Schulte und Bruns. Der betroffene Verein weist darauf hin, dass diese Flagge weniger einen lohnenden materiellen Wert aufweist, jedoch als Museumsexponat für den Verein von Bedeutung ist. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Personen, die zum Verbleib der Flagge Angaben machen können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. (Bildmaterial)

