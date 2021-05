Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher in Untersuchungshaft

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei nahm am Dienstag, 11. Mai, einen 43-Jährigen, gegen den das Amtsgericht Hamm einen Untersuchungshaftbefehl angeordnet hat, in der Innenstadt fest.

Bislang werden ihm zehn Einbruchs- und Diebstahlsdelikte im Hammer Stadtgebiet zwischen September 2020 und April 2021 zur Last gelegt.

Der strafrechtlich bereits erheblich in Erscheinung getretene Mann wurde in das Polizeigewahrsam und anschließend in die JVA gebracht. Inwieweit er für weitere Delikte als Tatverdächtiger in Frage kommt, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.(hei)

