Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Airbag aus Cabrio gestohlen

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Montag machten sich Unbekannte an einem in der Hagener Straße geparkten Audi A5 Cabriolet zu schaffen. Die Täter schnitten das Cabriodach auf und gelangten so an den Innenraum des Fahrzeuges. Die Täter bauten aus dem Lenkrad fachgerecht den Fahrerairbag aus und entwendeten diesen.

