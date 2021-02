Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl: Einbruch in Baucontainer bei Realschule; Zeugen gesucht

Brühl (ots)

Am Freitag, zwischen 18.00-18.15 Uhr, wurde in einen Baucontainer eingebrochen, der am Wiesenplätz, hinter der Realschule abgestellt ist. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Der zweite Container wurde zudem versucht, aufzubrechen. Weshalb der oder die Täter von der weiteren Tatausführung abließen, ist nicht bekannt. Möglicherweise wurden sie dabei gestört und ergriffen die Flucht.

Dabei fiel Zeugen ein dunkler Kleinwagen mit Mannheimer Kennzeichen auf, der sich vom Tatort entfernte.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

