Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: In die Leitplanken gekracht; Fahrzeug erheblich beschädigt; Autofahrer bleib unverletzt

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag war ein 37-jähriger Ford-Fahrer auf der Ludwigshafener Straße in grobe Richtung SAP-Arena unterwegs, als er gegen 16.20 Uhr in Höhe der Fußgängerbrücke aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanken krachte. Das Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der 37-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Der Sachschaden beträgt mehr als 8.000.- Euro. Während der Unfallaufnahme kam es im Feierabendverkehr zu geringen Behinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell