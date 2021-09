Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 06. September 2021, 20.00 Uhr, und Dienstag, 07. September 2021, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Autohaus an der Osloer Straße die Embleme von zum Verkauf stehenden Gebrauchtwagen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 07. September 2021, wurde um 13.30 Uhr in der Lohner Straße ein 33-jähriger Führer eines E-Scooters festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 07. September 2021, um 13.25 Uhr, parkte ein Kleintransporter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dammer Straße neben dem PKW Toyota Aygo eines 51-Jährigen aus Holdorf. Beim Öffnen der Fahrertür des Kleintransporters wurde diese zu weit geöffnet und schlug gegen den geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000,-- Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Holdorf unter 05494 / 914200.

Holdorf - Diebstahl aus PKW

Am Dienstag, 07. September 2021, zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Eibenring (Neubaugebiet hinter dem dortigen Verbrauchermarkt) den blauen Rucksack samt Inhalt (u.a. Geldbörse inkl. Bargeld, Bundespersonalausweis, EU-Kartenführerschein, EC- und Kreditkarte, Krankenversicherungskarte), eine Handyhalterung sowie diverses Handwerkszeug und Arbeitsunterlagen eines 30-Jährigen aus Damme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (05494) 914200 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 07. September 2021, kam es um 11.00 Uhr, auf der Dammer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer (LKW-Fahrer) verlor auf der Kreisstraße K276 seine Ladung, einen etwa 30cm dicken Stein. Eine 62-Jährige aus Lohne befuhr später mit ihrem PKW die K276 in Richtung Damme und überfuhr den Stein, wodurch dieser aufgeschleudert und gegen einen hinter der 62-Jährigen fahrenden PKW eines 38-Jährigen aus Damme geschleudert wurde. An beiden PKW entstand Sachschaden. Zur konkreten Schadenshöhe liegen keine weiteren Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 07. September 2021, gegen 20.35 Uhr, parkte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin auf dem Parkplatz an der Lindenstraße, rechtsseitig vom Krankenhaus. Beim Rückwärtsausparken übersah sie eine hinter ihrem PKW befindliche 56-jährige Pedelec-Fahrerin aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Nachdem die Unfallverursacherin zunächst aus ihrem PKW ausstieg, um mit der Verletzten zu sprechen, verließ sie die Unfallstelle ohne Angabe ihrer Personalien bzw. der Art ihrer Beteiligung. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Damme unter 0 54 91 / 99 93 60.

