Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl

Am Mittwoch, 08. September 2021, um 00.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter vom Gelände einer Tankstelle am Grünen Hof zwei Kisten Bier, welche im Bereich der Zapfsäulen abgestellt waren. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Bösel - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, dem 06.09.2021 kam es um 19.40 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Friesoyther Straße zum Diebstahl einer Geldbörse eines 68-Jährigen aus Bösel. Hierin befanden sich zum Tatzeitpunkt u.a. Bargeld, Bundespersonalausweis, Führerschein, Krankenversicherungs- sowie EC-Karte des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (04494) 922620 entgegen.

Bösel - Einbruch in Werkstatt

Zwischen Montag, den 06.September 2021, gegen 18.30 Uhr und Dienstag, den 07.September 2021, um 17.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Werkstattgebäude am Oldenburger Weg ein und entwendeten diverse Alkoholika. Insgesamt entstand Sachschaden In Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Saterland OT Sedelsberg - Diebstahl von E-Bike-Zubehör

Am Samstag, 04. September 2021, zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße das Bedienteil vom E-Bike einer 64-Jähirgen aus dem Saterland. Das E-Bike stand zum Tatzeitpunkt im Fahrradstand des Kindergartens. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland-Ramsloh unter der Telefonnummer (04498) 923770 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, dem 06.September, gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Barßeler mit seinem PKW die Hafenstraße und wollte an der Einmündung zur Langen Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigen 61-jährigen Barßeler, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr und stieß mit diesem zusammen. Der 61-jährige kam durch den Zusammenstoß zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell