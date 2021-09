Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Mobiltelefons

In der Zeit zwischen Freitag, 03. September 2021, 20.30 Uhr, und Samstag, 04. September 2021, 00.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Restaurant einer Diskothek an der Bahnhofstraße das schwarze Mobiltelefon Apple IPhone XR eines 24-Jährigen aus Bühren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 07. September 2021, wurde um 07.20 Uhr auf der Löninger Straße ein 37-jähriger Führer eines Kleinkraftrades festgestellt, der den öffentlichen Verkehrsraum mit 45 km/h befuhr. Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte der 37-Jährige den Beamten kein Fahrerlaubnis vorlegen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Löningen - versuchter Einbruch in eine Bäckereifiliale

Am Dienstag, 07. September 2021, gegen 03.20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckereifiliale an der Meerdorfer Straße einzudringen. Hierdurch wurde ein akustischer Alarm ausgelöst, sodass von einer weiteren Tatausführung abgesehen wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (05432) 803840 entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 07. September 2021, zwischen 14.15 Uhr und 15.45 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter in der Pegasusstraße die hintere rechte Seitenscheibe eines schwarzen PKW VW Tiguan eines Gartenbaubetriebes aus Grönheim ein. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500.-Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer (04472) 932860 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 07. September 2021, kam es um 20.25 auf der Bartmannsholter Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 32-Jähriger aus Spahnharrenstätte befuhr mit seinem PKW die Bartmannsholter Straße aus Richtung Bartmannsholte kommend, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Der 32-Jährige wich aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 16000,-- Euro. Der Pkw wurde geborgen und abgeschleppt.

Emstek - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Sonntag, 05. September 2021, 20.35 Uhr, und Montag, 06. September 2021, 09.10 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße mit einem spitzen Gegenstand den Lack an beiden Fahrzeugtüren, Dach und Kofferraumdeckel eines schwarzen PKW Audi A5 Coupe' eines 36-Jährigen aus Emstek. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf 4000.-Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

Molbergen - schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Pedelec-Fahrer

Am Dienstag, 07. September 2021, kam es gegen 08.50 Uhr in Stalförden auf der Waldstraße zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 72-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pedelec die Ambührener Straße in Richtung Waldstraße. Dort beabsichtigte er, diese zu überqueren. Er übersah dabei einen von rechts kommenden PKW eines 40-Jährigen aus Lastrup, welcher die Waldstraße in Fahrtrichtung Molbergen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 72-Jährige zog sich durch die Kollision lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 3000,-- Euro.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 07. September 2021, kam es gegen 16.10 Uhr zu einem Verkehrunfall: Eine 49-Jährige aus Garrel befuhr mit ihrem PKW die Hauptstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. In Höhe der Ampel musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein bislang unbekannter Mofafahrer fuhr auf den PKW der 49-Jährigen auf und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

