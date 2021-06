Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holdorf

A1: Verdorbene Lebensmittel entdeckt

Holdorf (ots)

Am Mittwochmittag wählte eine Streife der Autobahnpolizei Osnabrück auf der A1 einen VW Crafter für eine Kontrolle aus. Das Fahrzeug war in Richtung Bremen unterwegs und wurde auf der Raststätte Dammer Berge kontrolliert. Bei ihrer Kontrolle stellten die Beamten Lebensmittel wie Fisch und Fleisch fest, die bei -18°C hätten transportiert werden müssen. Tatsächlich fand der Transport aber in einem ungekühlten Fahrzeug bei einer Außentemperatur von +18°C statt. Neben der angetauten Tiefkühlware wurden Obst und Gemüse transportiert. Die Lebensmittelüberwachung des Landkreises Vechta wurde hinzugezogen. Es wurde festgestellt, dass einige Waren bereits seit 2019 bzw. 2020 abgelaufen waren. Die Fachkräfte kümmerten sich um die weitere Beweissicherung und Untersuchung der verdorbenen Lebensmittel. Bestimmt waren die transportierten Waren für Restaurants in Lohne und Ahaus. Verantwortlich für den Transport war ein Lebensmittelhändler aus Düsseldorf. Gegen den 37-jährigen Fahrer des Transporters kommen Ermittlungen wegen möglicher Verstöße nach dem Fahrpersonalrecht und einer unerlaubten Erwerbstätigkeit zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell