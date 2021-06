Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Antirassistisches Banner abgeschnitten

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen kam es an der Osnabrücker Kunsthalle, der ehemaligen Dominikanerkirche, zu einer vorsätzlichen Sachbeschädigung. Unbekannte lösten von einem Baugerüst ein etwa 10 × 12 Meter großes Banner mit antirassistischem Inhalt. Der oder die Täter durchtrennten dazu die zur Befestigung genutzt Kabelbinder. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei unter 0541/327-2215.

