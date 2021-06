Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Verkehrsunfall auf der L60 - 32-Jähriger leicht verletzt

Bippen (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der L60 (Quakenbrücker Straße) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18.55 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW Golf die Landesstraße in Bippen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Quakenbrücker ohne Fremdverschulden nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am dem Golf ist ein Totalschaden entstanden. Die L60 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell