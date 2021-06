Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 66-Jähriger nach Raub am Neumarkt leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend ist es am Neumarkt zu einem Raub gekommen. Gegen 20.30 Uhr beabsichtigte ein 66-Jähriger am Bussteig "A1" in einen Linienbus einzusteigen. Währenddessen näherte sich dem Osnabrücker ein Unbekannter von hinten und griff nach seiner Geldbörse. Der ältere Herr jedoch wehrte sich gegen den Täter und hielt sein Portemonnaie weiter fest. Durch das starke Ziehen des Unbekannten verlor der 66-Jährige sein Gleichgewicht und stürzte rückwärts aus dem Bus. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Räuber erlangte schließlich die Geldbörse und entfernte sich vom Tatort. Laut Zeugenaussagen war der Täter etwa 1,75m groß, von stämmiger Statur und noch keine 20 Jahre alt. Er hatte kurze dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Unbekannte mit einem grauen Kapuzenpullover und einer Jogginghose. Die Polizei aus Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter 0541/327-2215 oder -3203 zu melden.

