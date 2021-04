Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Auf einer Ausfahrt der B 475 ist es am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 17-Jähriger war auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Möhnesee unterwegs und wollte in den Opmünder Weg abbiegen. In der Kurve rutschte das Hinterrad des Leichtkraftrades weg und er kam zu Fall. Der Beckumer wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (wo)

