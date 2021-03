Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Einbruch in Landmaschinenbetrieb

Soest (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch, zwischen 01:00 und 06:30 Uhr, wurde in eine Werkstatt für landwirtschaftliche Fahrzeuge am Epsingser Weg eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten zunächst eine Tür auf um ins Innere zu gelangen. Hier demontierten sie an vier Schleppern die Lenksystem samt Monitoren. Außerdem wurden mehrere Tablet-Computer entwendet. Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

