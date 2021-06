Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Warnung vor Taschendieben

Osnabrück (ots)

Seit einigen Wochen registriert die Polizei wieder mehr Taschendiebstähle in der Osnabrücker Innenstadt. Schwerpunkte sind die Fußgängerzone und die unterschiedlichen Bussteige rund um den Neumarkt. Am häufigsten werden Portmonees aus Handtaschen oder Rucksäcken gestohlen. Besonders perfide sind Diebstähle, bei denen ältere Menschen bestohlen werden. Zuletzt kam es zu Taten, bei denen die Langfinger ihre Hilfe beim Einsteigen in den Bus anboten und diesen Moment nutzen, um in die am Arm getragene oder im Rollator befindliche Tasche zu greifen. Die Opfer bemerken den Verlust ihrer Geldbörsen meist erst einige Zeit später. Aber auch jüngere Menschen können beim gedrängten Ein- und Aussteigen aus dem Bus schnell zum Opfer der Kriminellen werden.

Damit die Diebe kein leichtes Spiel haben, empfiehlt die Polizei:

- Geld, Zahlungskarten, Wertsachen und Papiere möglichst in Innentaschen dicht am Körper tragen

- Hand- und Umhängetaschen mit der Verschlussseite zum Körper tragen

- Misstrauisch werden, wenn es zu einem plötzlichen Anrempeln kommt

- Nie mehr Bargeld mitführen, wie voraussichtlich benötigt wird

- Rucksäcke an Orten mit hohem Personenaufkommen vor dem Körper in der Hand tragen

- Taschen niemals unbeaufsichtigt in Umkleiden oder an Stuhllehnen hängen lassen

Sollte es dennoch zum Diebstahl gekommen sein und wurden Zahlungskarten entwendet, lassen Sie diese sofort bei Ihrer Bank sperren oder nutzen Sie den Sperrnotruf 116 116. Jeder Diebstahl sollte bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell