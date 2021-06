Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: 23-jährige Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

Gehrde (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (17.45 Uhr) befuhr ein 24-jähriger Bersenbrücker mit seinem Traktor den Butterweg in Richtung Gehrde. An der Kreuzung "Klein Drehler Weg" beabsichtigte der junge Mann nach links auf diesen einzubiegen. Dabei missachtete der Traktorfahrer die Vorfahrtsregel "rechts vor links" und erfasste mit seinem Fahrzeug den VW Touareg samt Anhänger einer 23-Jährigen, die von rechts aus dem "Klein Drehler Weg" kam. Die junge Frau aus Rieste wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen sind erhebliche Sachschäden entstanden.

