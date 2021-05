Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup OT Nieholte - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, den 06. Mai 2021, kam es gegen 08.50 Uhr in Lastrup auf der Bundesstraße B213 (Krapendorfer Straße) zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann aus Beesten befuhr mit seinem Transporter in einer Fahrzeugschlange die B213 aus Richtung Emsland kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Eine 47-jährige Frau aus Haselünne befand sich mit ihrem PKW hinter ihm. Als die Fahrzeugschlange vor einer Lichtzeichenanlage langsamer wurde, musste auch der 52-jährige verkehrsbedingt abbremsen. Die ihm nachfolgende 47-jährige fuhr aus Unachtsamkeit auf seinen Transporter auf. Hierdurch wurde die 47-jährige leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 3000 Euro.

