POL-E: Essen: Autofahrer finden schwerverletzen Mann auf der Twentmannstraße- Notärztin stellte den Tod des unbekannten Mannes fest- Polizei sucht dringend nach weiteren Zeugen

45141 E.- Stoppenberg: Am späten Montagabend (8. Juni, gegen 23.35 Uhr) bemerkten Autofahrer eine auf der Fahrbahn der Twentmannstraße liegende, reglose Person. Sofort stoppte der Fahrzeugführer in Höhe der Hausnummer 48 und des gegenüberliegenden Pumpwerkes und versuchte, dem schwerverletzten Mann zu helfen. Weitere hinzukommende Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die eingesetzte Notärztin konnte wenige Minuten später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Noch in der Nacht zogen die eingesetzten Polizeibeamten Unterstützungskräfte des Unfallteams hinzu, die die Ermittlungen bei schwersten Verkehrsunfällen übernehmen. Die Essener Feuerwehr unterstützte die Unfallaufnahme und den angeforderten Sachverständigen u.a. mit der Ausleuchtung des bewaldeten Unfallbereiches. Die Unfallstelle ist beidseitig bewaldet und trotz der eingeschalteten Straßenbeleuchtung relativ dunkel. Die Identität des verstorbenen Mannes konnten die Beamten bislang nicht klären.

Die Ermittlungen deuten an, dass der getötete Mann zu Fuß auf der Twentmannstraße unterwegs war. In Höhe des dortigen Pumpwerkes erfasste ihn auf dem Gehweg oder auf der Fahrbahn ein Fahrzeug, wodurch er auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die dabei entstandenen Verletzungen waren so schwer, dass die später alarmierte Notärztin nur noch seinen Tod feststellen konnte. Der noch unbekannte Verstorbene hat längere weißgraue Haare, einen Bart und ist mutmaßlich älter als 60 Jahre. Auffallend sind auch seine zahlreichen dünnen Stoffarmbänder und Ringe.

Der oder die Unfallfahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den schwerstverletzten Fußgänger zu kümmern. Zeugen berichteten übereinstimmend von einem verdächtigen Fahrzeug, dessen Fahrer den entgegenkommenden Autoverkehr mit der Lichthupe warnte. Ob es sich dabei um den Unfallflüchtigen handelte, ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es soll sich dabei um ein dunkles, älteres Fahrzeug, ähnlich eines VW- Golfs gehandelt haben. Die Essener Polizei hofft, dass sich der unfallflüchtige Autofahrer alsbald bei der Polizei meldet, damit der genaue Unfallhergang rekonstruiert werden kann. Möglicherweise war der Fußgänger in der Nacht nur schwer zu erkennen.

Zeugen, die ebenfalls als Autofahrer, Fußgänger oder Anwohner verdächtige Beobachtungen in Stoppenberg gemacht haben oder die Hinweise zu dem unbekannten Fußgänger oder dem sicherlich beschädigten dunklen Kleinwagen, evtl. VW-Golf, geben können, sollten die Polizei sofort unter der Rufnummer 0201-8290 kontaktieren./Peke

