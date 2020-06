Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mieter steht Einbrecher gegenüber- 27-Jähriger auf frischer Tat festgenommen

Essen (ots)

45476 MH- Styrum: Ein 61-jähriger Mülheimer stand Samstagmorgen (6. Juni, gegen 9:50 Uhr) in seiner Wohnung an der Hauskampstraße einem Einbrecher gegenüber. Als er nach einem Spaziergang die Wohnungstür aufschloss, bemerkte er sofort den Unbekannten, einen 27-jährigen, algerischen Asylbewerber. Mit seiner Beute flüchtete der Eindringling aus der Wohnung- verfolgt vom Wohnungsinhaber. Offenbar richtig reagierte ein 48-jähriger in Mülheim wohnender Syrer, der die Verfolgung bemerkte. Er eilte dem 61-Jährigen sofort zu Hilfe und nahm kurzentschlossen den flüchtigen Einbrecher fest. Wenig später übergab er ihn den eintreffenden Polizisten. Den mutmaßlichen Einbrecher brachten die Beamten später in das Polizeigewahrsam. Kriminalbeamte des Einbruchskommissariats 32 übernahmen heute die weiteren Ermittlungen und führten den Festgenommen dem Mülheimer Amtsgericht vor. Gegen den polizeilich bekannten Mann wird jetzt wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls ermittelt. /Peke

