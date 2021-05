Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick"

Im Rahmen des länderübergreifenden Aktionstages zum Thema "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick" haben Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Dienstag, 5. Mai 2021, bei regnerischen Witterungsbedingungen das Verhalten der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer kontrolliert.

Neben Fußgängern sind Fahrradfahrende in der Regel weniger geschützt, als die motorisierten Verkehrsteilnehmer. Unfälle haben in vielen Fällen nicht unerhebliche Verletzungen zur Folge. Ziel des Aktionstages war es daher auch durch präventive Gespräche auf die Gefahren im Straßenverkehr für Radfahrende hinzuweisen. So wurden in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta insgesamt 151 Fahrzeuge kontrolliert. Davon 76 Fahrräder, 57 Autos und 17 Pedelecs sowie einen LKW.

Die Polizei stellte fest, dass von 77 Fahrrad- und Pedelecfahrenden nur sieben einen Fahrradhelm trugen. Zwar besteht keine Helmpflicht für Fahrradfahrer, allerdings kann dieser im besten Falle Leben retten und schwere Verletzungen verhindern.

Insgesamt stellten die Beamten 61 Regelverstöße durch Radfahrende fest. Unter anderem wurde 29-mal die Verkehrsflächennutzung nicht beachtet. Bei 12 Betroffenen war das Fahrrad in einem nicht ordnungsgemäßen technischen Zustand, zwei Personen waren nicht verkehrstüchtig und 16 Radfahrende waren durch Handy, Kopfhörer und Co. abgelenkt.

Doch auch die Kraftfahrer standen im Fokus dieser Kontrollen. Dabei stellten sie insgesamt 23 Regelverstöße fest. Unter anderem wurden zwei Halt- und Parkverstöße festgestellt und ein Autofahrer hat die Verkehrsflächennutzung nicht beachtet.

Die Kontrollen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Trotz des regnerischen Wetters ist es gelungen, mit den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern ins Gespräch zu kommen, zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für mögliche Gefahren zu schaffen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell