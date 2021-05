Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker

Am Mittwoch, 05. Mai 2021, kam es gegen 15.00 Uhr in der Falkenrotter Straße zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter gab sich gegenüber der 79-jährigen Bewohnerin als Wassermonteur aus, der Werte ablesen müsse. Hierzu führte die Dame den Täter zum Wasserzähler. Diese Gelegenheit nutzte ein zweiter Täter, der auf noch unbekannte Weise ins Haus gelangte und die Wohnräume nach Wertgegenstände durchsuchte. Als die Bewohnerin den zweiten Mann bemerkte, flüchteten beide Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Ring gestohlen. Der Wassermonteur wird von kräftiger/komptakter Statur, etwa 170 bis 180cm Größe und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen, kurze blonde Haare gehabt und einen sehr gepflegten Eindruck gemacht. Dazu trug er eine dunkle Hose, ein hellblaues Langarmhemd und eine dunkle Steppweste. Der zweite Täter wird als schmächtig und dunkel gekleidet beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Vechta - Brand in einer Maschinenhalle

Am Mittwoch, 05. Mai 2021, kam es gegen 17.45 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Straße Zur Spredaer Mühle zu einem Brand. In einer Maschinenhalle, die zu einer Biogasanlage gehört, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Die Feuerwehren Langförden und Vechta rückten mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften aus und löschten das Feuer. Außerdem war ein Mitarbeiter eines Energieversorgers vor Ort, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

