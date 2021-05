Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Arbeitsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, den 05.Mai 2021, gegen 13.14 Uhr kam es auf dem Hof einer Biogasanlage in der Straße Am Dailer zu einem Arbeitsunfall. Ein 71-jähriger aus Wardenburg fiel bei Änderungsarbeiten im Technikraum der Biogasanlage von einer ca. 1 Meter hohen Leiter und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Durch einen Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell