POL-NOM: Einbrüche in Kleingartenkolonie

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Kleingartenkolonie Marienstein, Samstag, 17.04.2021, 15.00 Uhr - Montag, 19.04.2021, 11.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (köh) - Am vergangenen Wochenende kam es zu Einbrüchen in Gartenparzellen des Kleingartenvereins Marienstein. Unbekannte Täter brachen in drei Gartenlauben ein und entwendeten Werkzeuge und Elektrogeräte im Gesamtwert von ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Nörten-Hardenberg unter Telefon 05503-915230 entgegen.

