Polizei Düsseldorf

POL-D: Benrath - Schnelle Festnahme nach gefährlichem Angriff an Bushaltestelle - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Benrath - Schnelle Festnahme nach gefährlichem Angriff an Bushaltestelle - Haftrichter

Freitag, 24. Juli 2020, 21.09 Uhr

Polizeibeamte konnten gestern Abend sehr schnell einen Tatverdächtigen nach einem gefährlichen Angriff in Benrath festnehmen. Der Mann war in Streit mit anderen Männern geraten und hatte dann versucht, sie mit einem Beil anzugreifen. Der Verdächtige wird dem Haftrichter vorgeführt.

Nach den bisherigen Ermittlungen geriet der 30-Jährige an einer Bushaltestelle an der Urdenbacher Allee aus bislang unklarer Ursache in einen zunächst verbalen Streit mit zwei weiteren Männern. Nachdem er einem der beiden unvermittelt einen Schlag versetzt hatte, verschwand er kurzzeitig, um kurz darauf mit einem Beil zurückzukehren. Seine Versuche, die beiden mit dem Werkzeug zu treffen, scheiterten glücklicherweise. Die hinzugerufene Polizei war schnell vor Ort und konnte den Angreifer überwältigen und festnehmen. Hierbei wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Der Verdächtige verletzte sich leicht.

Die Tat wird durch die Staatsanwaltschaft derzeit als versuchtes Tötungsdelikt bewertet. Eine Mordkommission ist eingerichtet. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 30 Jahre alten Marokkaner. Er wird dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell