POL-D: Stadtmitte: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw in Klinik eingeliefert - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 24. Juli, 13.35 Uhr

Ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Düsseldorf verletzte sich heute Mittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Kreuzung Graf-Adolf-Straße/Berliner Allee schwer. Seine Verletzungen werden jetzt in einem Krankenhaus behandelt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte vor Ort die Spuren.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen befuhr der 46-Jährige zur Unfallzeit mit seiner Suzuki die Graf-Adolf-Straße in Richtung Stresemannplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann im Kreuzungsbereich der Graf-Adolf-Straße/Berliner Allee zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 35-jährigen Düsseldorfers. Dieser war mit seinem Ford von der Berliner Allee kommend in Richtung Corneliusstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren. Nach der Kollision wurde der Motorradfahrer stationär in einer Düsseldorfer Klinik aufgenommen. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren am Unfallort. Während der Unfallaufnahme kam es aufgrund von zeitweiligen Sperrungen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere wer zum Unfallzeitpunkt Grünlicht hatte, dauern an.

