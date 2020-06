Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Quad

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagabend entwendeten unbekannte Täter in der Werkstraße ein blaues Quad von Yamaha mit KIB-Kennzeichen. Dieses stand frei zugänglich in der Einfahrt eines Wohnanwesens. Der Wert wird auf rund zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



