Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrüger bringen Senior in Oberzwehren um sein Erspartes: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Unbekannte Betrüger haben mit der miesen Masche der "falschen Polizeibeamten" am Montagabend einen Senior aus Kassel um sein Erspartes gebracht. Da das Opfer das Geld vor einem Mehrfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Oberzwehren in einem Beutel ablegte, wo es offenbar kurze Zeit später von den Tätern abgeholt wurde, erhoffen die mit dem Fall betrauten Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, Zeugenhinweise zu erhalten.

Täter rufen Senior auf Festnetztelefon an

Wie der hochbetagte Mann gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes schilderte, hatten die Täter am Montagmorgen auf seinem Festnetztelefon angerufen. Wahrscheinlich erlangten die Betrüger die Telefonnummer des Opfers aus dem Telefonbuch. Ein angeblicher Polizist gaukelte dem Senior in mehreren Gesprächen im Verlauf des Tages glaubhaft vor, dass sein Geld sichergestellt werden müsse, um ihn vor einem Diebstahl oder Raubüberfall zu bewahren. Durch die geschickte Gesprächsführung ließ der listige Betrüger den Mann glauben, dass seine zuhause aufbewahrten Ersparnisse tatsächlich in Gefahr sind. Nach einem weiteren Anruf am Abend steckte der hochbetagte Mann schließlich mehrere Tausend Euro in einen Stoffbeutel und deponierte diesen nach Anweisung der Täter vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hinter der Brücke", Ecke Lüdersweg. Als der Senior am gestrigen Dienstagmorgen den Notruf der Kasseler Polizei wählte und sich nach dem Rückgabetermin seines Geldes erkundigte, stellte sich schließlich heraus, dass er einem Betrug aufgesessen war.

Zeugen gesucht

Die Ermittler der EG SÄM suchen nach Zeugen, die die Abholung des cremefarbenen Stoffbeutels, auf dem ein rundes Logo in der Mitte aufgedruckt war, in der Straße "Hinter der Brücke" am Montagabend in der Zeit zwischen 18:00 und 18:30 Uhr beobachtet haben. Auch Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich werden bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 erbeten.

Tipps der Polizei

Um sich vor der miesen Betrugsmasche zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell