Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201122 - 1203 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Taschendiebstahl

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Zivilfahndern des 1. Polizeirevieres fielen am Donnerstag, den 19. November 2020, gegen 16.20 Uhr, zwei 24-jährige Männer auf, die sich im Bereich der Rolltreppen an der Konstablerwache aufhielten, eine Geldbörse in der Hand hielten und sich immer wieder umschauten. Schließlich ließen sie sich auf der Zeil auf einem der Sitzrondelle nieder und durchsuchten die Geldbörse. Daraus entnahmen sie das Bargeld und die Bankkarten und warfen die Börse unter die Bank. Anschließend gingen sie weiter über die Zeil und schauten sich offensichtlich nach weiteren Tatgelegenheiten um. So versuchten sie noch, bei einem älteren Herren in die Jackentasche zu greifen, bzw. bei einer Dame die Wickeltasche aus dem Kinderwagen zu nehmen. Beides misslang jedoch und sie wurden am Brockhausbrunnen festgenommen. Der Diebstahl der Geldbörse konnte durch die Kameraaufzeichnung einer Bankfiliale an der Konstablerwache dokumentiert werden. Hier hatte der Geschädigte Geld abgehoben, als der Zugriff der beiden Taschendiebe erfolgte. Anhand einer Visitenkarte in der weggeworfenen Geldbörse konnte der Geschädigte schnell ermittelt und verständigt werden. Am Samstag, den 21. November 2020, gegen 09.15 Uhr, fielen die beiden jungen Männer den Zivilfahndern erneut auf. Dieses Mal schauten sie sich im Bereich des Bauernmarktes auf der Konstablerwache nach Tatgelegenheiten um. Vor allem hatten sie es auf Besucher abgesehen, die sich dort mit Rucksäcken aufhielten. Aber auch auf dem Boden oder in Fahrradkörben abgestellte Taschen weckten ihr Interesse. Da sie jedoch dort erfolglos blieben, fuhren sie mit der S-Bahn in Richtung des Hauptbahnhofes. Auch hier schauten sie sich in allen Bereichen nach günstigen Tatgelegenheiten um. So weckte eine junge Frau ihr Interesse, die im Bereich der Rolltreppen zum Tiefbahnsteig ihr Fahrrad mit sich führte. Im Fahrradkorb hatte sie ihre Handtasche abgelegt. Während nun einer der Täter abschirmte, hob der andere die Handtasche an. Da die Frau den Versuch jedoch bemerkte, ließen sie ab und flüchteten. Auf dem Bereich des Querbahnsteiges traten sie an eine junge Frau heran, die einen Rucksack auf dem Rücken trug, in dem sich in der Außentasche ein Handy befand. Während nun einer der beiden Tatverdächtigen die Frau leicht anrempelte, zog der andere das Handy, ein Samsung Galaxy S8, aus der Tasche. Das Duo entfernte sich in Richtung Hauptausgang und wurde von Kollegen der Bundespolizei festgenommen. Neben dem erwähnten Samsung wurde noch ein weiteres Handy ohne SIM-Karte aufgefunden. Außerdem verschreibungspflichtige Medikamente und ein wenig Haschisch. Beide kamen anschließend in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

