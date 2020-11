Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201120 - 1200 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 25-Jähriger wird ausgeraubt

FrankfurtFrankfurt (ots)

(em) Gestern Vormittag (19. November 2020) wurde ein 25-jähriger Mann ausgeraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Tat soll sich kurz vor 9.00 Uhr in der Moselstraße zugetragen haben. Der 25-Jährige soll von mehreren Personen tätlich angegriffen worden sein, bis er zu Boden ging. Anschließend habe man ihm sein Smartphone sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Ein 33-jähriger Zeuge konnte noch beobachten, wie ein Täter, welcher zuvor auf den am Boden liegenden 25-Jährigen eingeschlagen hatte, die Flucht in Richtung Taunusstraße ergriff. Die alarmierte Polizei führte eine Nahbereichsfahndung durch; leider ohne Erfolg.

Wer kann Angaben zu dem Tathergang und/oder dem/den Täter/n machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069-75551499 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

