Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 05. Mai. 2021, kam es zwischen 08.50 und 10.00 Uhr in der Straße Im grünen Winkel zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Volvo XC 60, der am Straßenrand geparkt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 1500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell