POL-UL: (HDH) Giengen - Handtasche gestohlen

Einen unbeobachteten Moment nutzte am Donnerstag ein Dieb in Giengen.

Die 42-Jährige reinigte gegen 13.30 Uhr ihr Auto in der Ulrichstraße. Ihre Handtasche hatte sie auf die Treppen vor der Wohnung gestellt. Sie begab sich kurz in die Wohnung. Als sie zurückkam sah sie einen unbekannten Mann der sich schnellen Schrittes entfernte. Danach bemerkte sie das Fehlen der Handtasche. Wenig später entdeckte ein Zeuge die Handtasche in einem Gebüsch in der Nähe. Daraus fehlte die Geldbörse mit Inhalt.

Die Polizei rät: Gelegenheit macht Diebe. Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. Auch nicht kurz.

