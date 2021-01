Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkohol am Steuer

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.01.2021 konnte gegen 16:00 Uhr ein 52-jähriger Opelfahrer in Weidenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Inneren des Fahrzeugs konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen, in der Fahrertür stand außerdem eine geöffnete Bierflasche. Ein Test vor Ort zeigte einen Promillewert von 0,92 an. Der Mann wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht, ihn erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro, 1 Monat Fahrverbot sowie 2 Punkte in Flensburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

PK Anders

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell