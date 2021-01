Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) LKW-Panne; Verkehrsbehinderungen

HasslochHassloch (ots)

Keine gute Stelle für eine Panne hatte sich am frühen Montagmorgen (4. Januar 2021, 6-9 Uhr) der Fahrer eines Sattelzuges in Haßloch ausgesucht. In der Westrandstraße unmittelbar an der Einfahrt zum Kreisel bei der A65 machte ging es für den Laster plötzlich nicht mehr wetier. Drei Stunden behinderte der Koloss den Berufsverkehr, ehe er abgeschleppt werden konnte. Die Polizei Haßloch leitete den Verkehr um.

