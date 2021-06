Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Buntmetalldiebstähle

Osnabrück (ots)

Zu mindestens fünf Buntmetalldiebstählen kam es in den Nächten von Montag bis Mittwoch. Unbekannte Täter entwendeten Kupferfallrohre in den Straßen Hesselkamp, Am Tannenkamp und der Knollstraße. Anzunehmen ist, dass das Diebesgut mit einem Kraftfahrzeug fortgeschafft wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den beiden Nächten aufgefallen sind. Hinweise werden unter 0541/327-2215 entgegengenommen.

