Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unbekannte stehlen Geländewagen von Autohaus - Zeugen gesucht

Melle (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist ein Autohaus an der Spenger Straße ins Visier von unbekannten Dieben geraten. Gegen 1.45 Uhr betraten die Täter das Gelände an der Einmündung zum "Viandener Weg" und knackten einen schwarzen Jeep Grand Cherokee, der sich auf dem Hof vor dem Gebäude befand. Mit dem hochwertigen Geländewagen verließen sie anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. An dem Jeep mit auffälliger Innenausstattung aus braun-orangem Voll-Leder befanden sich keine zugelassenen Kennzeichen. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

