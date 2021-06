Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Feuer auf Spielplatz - Klettertürme stark beschädigt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 10.06.2021, sind durch ein Feuer zwei Klettertürme auf einem Spielplatz in Bad Säckingen stark beschädigt worden. Der Sachschaden dürfte bei rund 6000 Euro liegen. Um 00:35 Uhr war das Feuer von einer Anwohnerin der Hauensteinstraße entdeckt worden. Die Feuerwehr Bad Säckingen brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach den bisherigen Ermittlungen war das Feuer in einer Kunststoffröhre entstanden, die die beiden hölzernen Klettertürme verbindet. Das Feuer dürfte absichtlich gelegt worden sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt (Kontakt 07761 934-0).

