Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich des AFD Landesparteitages in Kemnitz und mehrerer angemeldeter Versammlungen

PR Wolgast (ots)

Am 15.05.2021 und 16.05.2021 führt die Polizeiinspektion Anklam anlässlich des AfD Parteitages in Kemnitz, sowie angemeldeter Versammlungen einen Polizeieinsatz durch. Um einen friedlichen Verlauf zu gewährleisten, befanden sich heute 80 Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, sowie Beamte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V im Einsatz. Der Polizei lagen drei genehmigte Versammlungsanmeldungen unter freiem Himmel vor. Am Veranstaltungsort in Kemnitz fanden zwei Mahnwachen statt, an denen insgesamt 26 Personen teilnahmen. Dort kam es zu keinen Störungen.Bei der dritten Versammlung handelte es sich um einen genehmigten Aufzug,der gegen 08:05 Uhr in Greifswald begann. Etwa 110 Teilnehmer fuhren mit Fahrrädern aus Greifswald kommend bis nach Kemnitz / Gewerbegebiet. Am Zielort des Fahrradaufzuges setzten oder legten sich ca. 40 Personen aus dem Aufzug heraus mit ihren Fahrrädern auf die Zufahrt zum Gewerbegebiet und blockierten diese. Die Personen, im Alter zwischen 20 und 60 Jahren, wurden mehrfach durch die Polizei aufgefordert, die Zufahrt zu räumen. 27 Personen kamen auch der dritten Aufforderung nicht nach und mussten von den Einsatzkräften von der Fahrbahn getragen werden. In diesem Zusammenhang wurden keine Personen verletzt oder Sachwerte beschädigt. Gegen einen 23-jährigen deutschen Staatsbürger, der aktiven Widerstand leistete, wurde eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Nach Feststellung der Personalien wurde gegen den Personenkreis ein Platzverweis ausgesprochen und Ermittlungsverfahren wegen Nötigung eingeleitet. Durch die eingesetzten Polizeikräfte wurde die Einhaltung der Auflagen durch die Versammlungsteilnehmer, insbesondere das Anlegen der Mund-Nasen-Bedeckung, geprüft. Es gab keine Verstöße. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

