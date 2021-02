Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person - schwarzer PKW fuhr einfach weiter

Schwerte (ots)

Am Dienstagnachmittag (16.02.2021) ging ein 17-jähriger Fußgänger aus Schwerte gegen 15.50 Uhr auf der linken Straßenseite des Eschenwegs aus Richtung Im Weingarten in Richtung Hainbuchenweg. Wenige Meter vor der Kreuzung Hainbuchenweg bemerkte er einen kleinen schwarzen PKW hinter sich, der in die gleiche Richtung fuhr. Fast zeitgleich wurde er von dem Fahrzeug gestriffen und fiel zu Boden. Als sich der Fußgänger von seinem ersten Schrecken wieder erholt hatte, stellte er fest, dass der Fahrzeugführer sich in unbekannte Richtung entfernt hatte. Weitere Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin liegen derzeit nicht vor. Der Geschädigte wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Wer kann weitere Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem beteiligten schwarzen PKW machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell