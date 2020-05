Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Westen (ots)

Eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Mittwoch, 20. Mai, gegen 19.40 Uhr auf der Wilhelmstraße schwer verletzt. Sie radelte über einen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes, als gleichzeitig eine 21-jährige Frau mit ihrem VW Polo ebenfalls über den Parkplatz fuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. (be)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell