Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Wohnung nach Brand unbewohnbar

Bramsche (ots)

Am Bramscher Berg brannte am Donnerstagmittag eine Wohnung aus. Um kurz vor 12 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Luisenstraße alarmiert. In einer im Untergeschoss gelegenen Wohnung war das Feuer mutmaßlich in einem Schlafraum ausgebrochen und hatte sich von dort aus auf die weiteren Räume ausgebreitet. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab, die Räumlichkeiten sind unbewohnbar. Eine im Obergeschoss gelegene Wohnung kam noch glimpflich davon. Einige Personen atmeten kleine Mengen Rauchgase ein, eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden kann derweil noch nicht beziffert werden, die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell